За 10 месяцев диспансеризации у нижнекамцев впервые выявлено более 4,5 тыс. заболеваний

За 10 месяцев диспансеризации в Нижнекамском районе РТ впервые удалось выявить более 4,5 тыс. заболеваний, в том числе злокачественные образования, болезни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения и дыхания и прочие.
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