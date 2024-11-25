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Татар-информ

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За 10 месяцев диспансеризации у нижнекамцев впервые выявлено более 4,5 тыс. заболеваний

За 10 месяцев диспансеризации у нижнекамцев впервые выявлено более 4,5 тыс. заболеваний

За 10 месяцев диспансеризации в Нижнекамском районе РТ впервые удалось выявить более 4,5 тыс. заболеваний, в том числе злокачественные образования, болезни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения и дыхания и прочие.

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