В России начали выпускать свечи зажигания для Porsche Cayenne, Audi Q7, автомобилей Subaru, Toyota и Lexus. Подробности о «чёрной» линейке «Meteor Auto» (бывшая Bosch)

Мы уже писали о том, что на бывшем заводе «Роберт Бош Саратов» (ныне — «Энгельс Свечи зажигания») начали выпускать свечи зажигания для мощных машин, а сейчас появились подробности: главный редактор «За рулем» Максим Кадаков раскрыл серии свечей зажигания и рассказал, для каких марок и моделей они подходят.