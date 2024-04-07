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В России начали выпускать свечи зажигания для Porsche Cayenne, Audi Q7, автомобилей Subaru, Toyota и Lexus. Подробности о «чёрной» линейке «Meteor Auto» (бывшая Bosch)

В России начали выпускать свечи зажигания для Porsche Cayenne, Audi Q7, автомобилей Subaru, Toyota и Lexus. Подробности о «чёрной» линейке «Meteor Auto» (бывшая Bosch)

Мы уже писали о том, что на бывшем заводе «Роберт Бош Саратов» (ныне — «Энгельс Свечи зажигания») начали выпускать свечи зажигания для мощных машин, а сейчас появились подробности: главный редактор «За рулем» Максим Кадаков раскрыл серии свечей зажигания и рассказал, для каких марок и моделей они подходят.

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