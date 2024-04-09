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MyPhone. C гаджетом по жизни!

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  • Ливень
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Как просто и легко найти потерянный Android-смартфон без интернета

Как просто и легко найти потерянный Android-смартфон без интернета

Компания Google представила свой аналог сервиса Apple Find My для поиска потерянных смартфонов. Он работает без подключения к интернету, а некоторые гаджеты серии Pixel будут подавать «сигнал SOS» даже при выключенном питании.

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