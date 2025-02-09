Эвакуация под огнем: как ВСУ срывают спасение мирных жителей

В освобожденном российскими войсками Дзержинске остаются мирные жители, которые не могут самостоятельно покинуть город из-за обстрелов со стороны ВСУ, рассказал командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга 9 февраля РИА Новости По его словам, люди не могут самостоятельно покинуть город, так как ВСУ атакуют любые группы мирных жителей, пытающихся выехать из Дзержинска.