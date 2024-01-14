Кандидат в президенты США выступил за прекращение помощи Украине

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение финансовой помощи Украине. Он также поддерживает ужесточение безопасности границы с Мексикой в целях предотвращения неконтролируемого потока нелегальной иммиграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе его избирательного штаба.
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