Пособники ВСУ задержаны в трёх регионах РФ (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ задержали пособников ВСУ в трёх российских регионах. Гражданам, передававшим украинским спецслужбам информацию о действиях российских военнослужащих и выполнявшим другие задания, грозят длительные тюремные сроки.
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