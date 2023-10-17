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Пособники ВСУ задержаны в трёх регионах РФ (ВИДЕО)

Пособники ВСУ задержаны в трёх регионах РФ (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ задержали пособников ВСУ в трёх российских регионах. Гражданам, передававшим украинским спецслужбам информацию о действиях российских военнослужащих и выполнявшим другие задания, грозят длительные тюремные сроки.

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