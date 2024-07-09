«Он склоняется к переговорам»: украинский обозреватель рассказал о настрое

Какие нах переговоры?! Кто с этим чушком просроченным разговаривать станет?! Его на Западе уже в открытую на..й посылают, а мы будем вести переговоры?! Поздняк метацца...

tsan tsan

Так предложения сделаны со стороны России. Правда, они скорее всего уже устарели , и следующие будут более жёсткими. Только совсем тупые ещё не усвоили, что каждое предложение ВВП жёстче , чем предыдущее и мягче следующего.