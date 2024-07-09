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Военные новости ★ спецоперация

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«Он склоняется к переговорам»: украинский обозреватель рассказал о настрое

«Он склоняется к переговорам»: украинский обозреватель рассказал о настрое Зеленского на диалог с РФ из-за тяжёлой ситуации в стране Многочисленные проблемы, с которыми сталкивается в последнее время Украина, заставляют главу киевского режима Владимира Зеленского все чаще задумываться о перспективе начала мирного диалога с Россией.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какие нах переговоры?! Кто с этим чушком просроченным разговаривать станет?! Его на Западе уже в открытую на..й посылают, а мы будем вести переговоры?! Поздняк метацца...
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17 час.
tsan tsan
Так предложения сделаны со стороны России. Правда, они скорее всего уже устарели , и следующие будут более жёсткими. Только совсем тупые ещё не усвоили, что каждое предложение  ВВП жёстче , чем предыдущее и мягче следующего.
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16 час.

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