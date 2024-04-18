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Военное обозрение

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Американское издание: Председательство нынешнего спикера Палаты представителей может стать самым коротким

Американское издание: Председательство нынешнего спикера Палаты представителей может стать самым коротким

Если спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон лишиться своего поста, он побьет рекорд своего предшественника по самому короткому сроку пребывания на этом посту, отмечает издание Axios.

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