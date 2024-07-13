Сунесс советует Саутгейту оставить Кейна на скамейке: «Харри словно таскает за собой прицеп, а Уоткинс оживил игру Англии. Если Гарет все сделает правильно, станет национальным героем»

«Саутгейту предстоит самое важное решение в его жизни: вывести ли Харри Кейна из стартового состава. Если он все сделает правильно, то благодаря этому станет национальным героем.
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