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Сунесс советует Саутгейту оставить Кейна на скамейке: «Харри словно таскает за собой прицеп, а Уоткинс оживил игру Англии. Если Гарет все сделает правильно, станет национальным героем»

Сунесс советует Саутгейту оставить Кейна на скамейке: «Харри словно таскает за собой прицеп, а Уоткинс оживил игру Англии. Если Гарет все сделает правильно, станет национальным героем»

«Саутгейту предстоит самое важное решение в его жизни: вывести ли Харри Кейна из стартового состава. Если он все сделает правильно, то благодаря этому станет национальным героем.

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