Российские бойцы заявили о невозможности спасти иконы после пожара в храме

Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храм Новый Иерусалим в Белгородкой области, остаются невозможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.
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