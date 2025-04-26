Российские бойцы заявили о невозможности спасти иконы после пожара в храме

Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храм Новый Иерусалим в Белгородкой области, остаются невозможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.