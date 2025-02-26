Новым руководителем воронежской ЕДКС стал Игорь Найчук

В минстрое отметили, что назначение направлено на повышение эффективности работы по выполнению поручений губернатора Александра Гусева в части усиления направления капремонта соцобъектов и достижению плановых показателей адресной инвестиционной программы.
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