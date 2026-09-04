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Кобяков: если бы Трамп отправил Зеленского в Гуантанамо, то мир стал бы другим

Кобяков: если бы Трамп отправил Зеленского в Гуантанамо, то мир стал бы другим

Если бы президент США Дональд Трамп отправил Владимира Зеленского в 2024 году в тюрьму залива Гуантанамо, то сейчас мир бы был другим.

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