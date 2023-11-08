Для китайских туристов все больше стран включают безвизовый режим

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Согласно официальному аккаунту Консульского отдела Китая в WeChat, туристы между Китаем и Казахстаном со следующей недели получат безвизовый режим, что, как ожидается, будет способствовать развитию туризма и торгового обмена между двумя странами.