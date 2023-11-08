Для китайских туристов все больше стран включают безвизовый режим

Согласно официальному аккаунту Консульского отдела Китая в WeChat, туристы между Китаем и Казахстаном со следующей недели получат безвизовый режим, что, как ожидается, будет способствовать развитию туризма и торгового обмена между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии