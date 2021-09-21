Несекретные материалы

13 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Карпов Илья
    Господа, а ведь Венедиктов со своим электронным голосованием подложил под выборы большую свинью, хотя хотел выслужить...Коммунисты вывели...
  • Владимир Домнин
    Маск не был замечен в идиотизме.Построит ли Маск ...
  • Наталья Денисенко
    В этом самом Аукусе--не только Англия и Австралия.Вы почему то не посчитали авианосцы самих США.Хотя вы правы--никаки...AUKUS толкает мир...

Зеленский и украинская демократия: расово правильная двухпартийность под западный заказ

Зеленский и украинская демократия: расово правильная двухпартийность под западный заказ

Общественная грантоедская организация Комитет избирателей Украины (КИУ) недавно вольно или невольно подтвердила, что политические расклады в стране медленно, но уверенно приближаются к модели, заказанной западными кураторами украинской демократии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх