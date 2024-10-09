В Колумбии начали расследование избирательной кампании президента

Решение в пользу расследования обвинений в финансовых махинациях в отношении кампании 2022 года, в результате которой был избран президент Густаво Петро, вынесли избирательные органы Колумбии, 8 октября передает Los Angeles Times.
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