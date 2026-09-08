Тренер Гончаренко заявила, что Петросян может выступить на "Челленджерах"

Тренер трехкратной чемпионки России в женском одиночном катании Аделии Петросян, Инна Гончаренко подтвердила, что спортсменка планирует выступить на международных турнирах серии «Челленджер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Чехии Баб...
- Д Моторные масла по...
- Под Владимиром уб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым