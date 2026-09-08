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Газета.ру

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Тренер Гончаренко заявила, что Петросян может выступить на "Челленджерах"

Тренер Гончаренко заявила, что Петросян может выступить на "Челленджерах"

Тренер трехкратной чемпионки России в женском одиночном катании Аделии Петросян, Инна Гончаренко подтвердила, что спортсменка планирует выступить на международных турнирах серии «Челленджер».

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