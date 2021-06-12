Антон Сагдеев фанатам «Барыса»: «Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке»

Форвард сборной Казахстана по хоккею Антон Сагдеев после перехода в «Локомотив» обратился к персоналу и болельщикам «Барыса» в своем инстаграм-аккаунте: «Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы «Барыса» за оказанное мне доверие и помощь в развитии.