Антон Сагдеев фанатам «Барыса»: «Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке»

Форвард сборной Казахстана по хоккею Антон Сагдеев после перехода в «Локомотив» обратился к персоналу и болельщикам «Барыса» в своем инстаграм-аккаунте: «Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы «Барыса» за оказанное мне доверие и помощь в развитии.
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