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Царьград

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Захарова анонсировала доклад о фальсификациях в Буче 17 сентября

Захарова анонсировала доклад о фальсификациях в Буче 17 сентября

17 сентября в Москве будет представлен доклад о масштабах фальсификаций в Буче. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила участие независимых экспертов и директоров Центра истории СВО и Международного трибунала.

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