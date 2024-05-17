Радулов станет игроком московского «Динамо»

Александр Радулов в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ. Живая легенда российского хоккея, 37-летний форвард Александр Радулов станет игроком «Динамо», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.
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