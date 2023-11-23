Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства (за исключением производства табачных изделий), статуса промышленного технопарка, сообщается на сайте mos.
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