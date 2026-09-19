BBC: Великобритания обновила план на случай крупного конфликта

Правительство Великобритании впервые за многие годы обновило национальный план действий на случай конфликта, рекомендовав гражданам запастись консервами и водой.
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