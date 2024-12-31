Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Вы у себя в России привыкли. У нас это не принято": Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста

"Вы у себя в России привыкли. У нас это не принято": Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста

Царьград Канат Бозумбаев (справа) Фото: Ministry of Energy Russia/Globallookpress Зампремьера Казахстана дерзко отчитал русского журналиста на пресс-конференции, посвящённой крушению авиалайнера у Актау: "Вы у себя в России привыкли.

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Комментарии
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N
Nata
И что, тот факт стал для вас удивительным? Даже не подозревали и не догадывались?
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9 час.
лина любимцева
ВОТ ТАК ЖЕ и с ними нужно поступать и обращаться с ними.
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6 час.
лл
лина любимцева
А может эти дроны Украине и поставил Азербайджан? РЕДКО кто умный  в состоянии обижаться сам на себя...
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6 час.

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