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«Мой главный зритель»: Алсу впервые показала лицо восьмилетнего сына

«Мой главный зритель»: Алсу впервые показала лицо восьмилетнего сына

Рафаэль поддержал маму на концерте в московском Доме музыки фото: Соцсети Алсу41-летняя российская певица Алсу впервые показала лицо восьмилетнего сына Рафаэля от бывшего мужа — 46-летнего предпринимателя Яна Абрамова.

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Комментарии
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Люка
а что у Арзамасовой еще есть дети от кого то? или для количества символов перечисляют родню до 6 поколения? дебилы
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