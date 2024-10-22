«Мой главный зритель»: Алсу впервые показала лицо восьмилетнего сына

Рафаэль поддержал маму на концерте в московском Доме музыки фото: Соцсети Алсу41-летняя российская певица Алсу впервые показала лицо восьмилетнего сына Рафаэля от бывшего мужа — 46-летнего предпринимателя Яна Абрамова.
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