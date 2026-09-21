«Тянет время для Европы»: Эксперты разобрали заявление Зеленского о 40 днях

Эксперты оценили новые заявления Зеленского об ударах по России.Заявление Владимира Зеленского на саммите в Закарпатье о том, что Киеву требуется ещё 40 дней для прекращения боевых действий за счёт наращивания ударов по России, вызвало резкую оценку экспертного сообщества.