Эксперты оценили новые заявления Зеленского об ударах по России.Заявление Владимира Зеленского на саммите в Закарпатье о том, что Киеву требуется ещё 40 дней для прекращения боевых действий за счёт наращивания ударов по России, вызвало резкую оценку экспертного сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Соликамский магни...
- ХЛ В Совбезе РФ удив...
- ХЛ Виктор Началов ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым