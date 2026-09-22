Ущерб по делу экс-начальника Росгвардии Бусыгина превышает 210 млн рублей

Ущерб от действий осужденного за взятку бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина составляет более 200 млн рублей.
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