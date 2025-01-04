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МЧС назвало безопасным расстоянием для запуска многозалповых салютов 20 м

МЧС назвало безопасным расстоянием для запуска многозалповых салютов 20 м

МЧС назвало безопасным расстоянием для запуска многозалповых салютов 20 м. Об этом сообщает ТАСС. "В зависимости от вида пиротехники варьируется безопасное расстояние: от полуметра для бенгальских огней и свыше 20 метров для многозалповых салютов и фейерверков", - сообщили в ведомстве.

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