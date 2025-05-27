Intel раскрывает предполагаемую растрату с участием бывшего сотрудника и поставщика

Израильский новостной источник Calcalist сообщил, что компания Intel Israel инициировала судебный процесс против Натальи Авцин, бывшей сотрудницы, и Яфима Циболевского, предыдущего поставщика компонентов, за предполагаемый сговор с целью хищения более 3 миллионов шекелей, примерно 842 000 долларов США.