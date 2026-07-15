Международная федерация гандбола сняла санкции с российских сборных

Международная федерация гандбола (IHF) в официальном сообщении уведомила о возобновлении доступа российских национальных команд и должностных лиц к международным турнирам под государственным флагом и с исполнением гимна страны.
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