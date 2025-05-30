Новый альбом Ионела Истрати обретает форму: первые реакции — со слезами и восторгом

Ионел Истрати возвращается с трогательным сюрпризом для своих поклонников: артист опубликовал в Instagram личные переписки 2022 года с артистками Karizma и Аллой Донцу, которые эксклюзивно прослушали одну из «секретных» песен с его будущего альбома.
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