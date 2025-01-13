Юрист: иностранцам в России придется урегулировать свой миграционный статус

Находящимся в РФ иностранцам при наличии проблем миграционного характера придется урегулировать свой статус до 30 апреля, сообщила Спутнику юрист, гендиректор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева .
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