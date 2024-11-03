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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселл и Хэмилтон избежали спортивных наказаний за изменение давления в уже установленных шинах

«Мерседес» был оштрафован в сумме на 10 000 евро за изменение давления в шинах, уже установленных на болидах Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сан-Паулу.

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