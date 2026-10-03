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proavto21

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Двигатели-долгожители: какие моторы способны пройти полмиллиона километров

Двигатели-долгожители: какие моторы способны пройти полмиллиона километров

За годы общения с автомобилями и их владельцами я не раз убеждался, что долговечность силового агрегата складывается из двух составляющих.

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