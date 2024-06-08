Певица Лана дель Рей дала отпор преследовавшим ее фотографам

Певица Лана дель Рей напала на папарацци, преследовавших ее в Париже. Об этом сообщает TMZ. Она дала отпор преследовавшим ее фотографам, утверждавшим, что они просто туристы, и отобрала телефон у одного человека из группы, но позже вернула.
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