Певица Лана дель Рей дала отпор преследовавшим ее фотографам

Певица Лана дель Рей напала на папарацци, преследовавших ее в Париже. Об этом сообщает TMZ. Она дала отпор преследовавшим ее фотографам, утверждавшим, что они просто туристы, и отобрала телефон у одного человека из группы, но позже вернула.