МГИК: Более 4,6 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

На выборах президента России в Москве уже проголосовали более 4,6 млн человек На выборах президента Российской Федерации в Москве свыше 4,6 миллионов человек уже отдали свой голос к полудню, как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии