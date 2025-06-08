Накануне игры с Россией Лукашенко попросил белорусских футболистов о ярких победах

В Минске торжественно открыли новую главную футбольную арену страны.На открытии Национального футбольного стадиона 33-тысячного в Минске белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду на то, что национальная футбольная команда Беларуси продемонстрирует высокий уровень игры и удовлетворит ожидания своих поклонников, которые давно не видели побед от сборной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии