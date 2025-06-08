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Царьград

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Накануне игры с Россией Лукашенко попросил белорусских футболистов о ярких победах

Накануне игры с Россией Лукашенко попросил белорусских футболистов о ярких победах

В Минске торжественно открыли новую главную футбольную арену страны.На открытии Национального футбольного стадиона 33-тысячного в Минске белорусский лидер Александр Лукашенко выразил надежду на то, что национальная футбольная команда Беларуси продемонстрирует высокий уровень игры и удовлетворит ожидания своих поклонников, которые давно не видели побед от сборной.

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