Военкор Шлепченко: вертолеты Black Hawk не могут полноценно применяться ВСУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производства с десантом на борту.
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