МИД Ирана: атака Украины на иранское судно может привести к мировой войне МИД Ирана заявил, что недавняя атака Украины на иранское судно в акватории Каспийского моря.
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МИД Ирана: атака Украины на иранское судно может привести к мировой войне МИД Ирана заявил, что недавняя атака Украины на иранское судно в акватории Каспийского моря.
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