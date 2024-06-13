Как Венера в Близнецах с 12 июня по 7 июля повлияет на нашу жизнь

С 12 июня по 7 июля Венера, планета любви и гармонии, будет находиться в знаке Близнецов. Этот период может привнести новые возможности для романтических отношений и самовыражения, но также требует осторожности в некоторых аспектах.
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