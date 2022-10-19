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Стефен Карри: «У Бриттни Грайнер сегодня день рождения. Мы хотим, чтобы ее имя оставалось известно»

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время церемонии вручения перстней и открытия баннера в честь победы «Уорриорз» в сезоне-2021/22 выразил поддержку осужденной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

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