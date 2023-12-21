Отец хочет наладить отношения с дочерью, которую вместе с ее матерью восемь лет назад выгнал из дома: «Но перед Викой я не виноват, она была уже взрослая!»— …Обычно я на звонки с неизвестных номеров не отвечаю, но тут курьера ждала, поэтому взяла трубку, – делится шестидесятилетняя Ольга Васильевна.