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Отвоевала рынок: импорт нефти из России в Индию восстановился после снижения

Отвоевала рынок: импорт нефти из России в Индию восстановился после снижения

  Согласно новым данным отслеживания танкеров, более дешевая российская нефть по сравнению с ближневосточными альтернативами побудила индийские нефтеперерабатывающие заводы вновь начать импортировать больше сырья из России в сентябре по сравнению с семимесячным минимумом в августе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Как-то странно так Индия &quot;закупает&quot; российскую нефть.... САМУ НЕФТЬ ПОЛУЧАЕТ от России, НО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!!
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22 час.
Nikolia Vovchenko
&quot;Странно&quot;другое,чему радуется автор...Может тому,что &quot;оплата&quot; идёт на долеры,а не на рубли или  же тому,что нефть&quot;купленная&quot;Индией почему то быстро оказывается в Европе,а те долеры,якобы оплаченные Индией,Западу даже печатать не нужно,а просто проставив цифирки в банковских счетах
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17 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не надо увлекаться макси поставками , больше заниматься своей промышленной эквилибристикой . Пусть там в рынок вступают наши союзники поправляя свою экономику развития и нам развивать промышленность Африки и Латинской Америки
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7 час.

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