Отвоевала рынок: импорт нефти из России в Индию восстановился после снижения

лл лина любимцева Как-то странно так Индия "закупает" российскую нефть.... САМУ НЕФТЬ ПОЛУЧАЕТ от России, НО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!!

Nikolia Vovchenko "Странно"другое,чему радуется автор...Может тому,что "оплата" идёт на долеры,а не на рубли или же тому,что нефть"купленная"Индией почему то быстро оказывается в Европе,а те долеры,якобы оплаченные Индией,Западу даже печатать не нужно,а просто проставив цифирки в банковских счетах