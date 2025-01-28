Калужанам рассказали о защите персональных данных

Международный день защиты персональных данных отмечают сегодня, 28 января в России. Именно 28 января 1981 года была подписания Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».
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