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Калужские новости

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Калужанам рассказали о защите персональных данных

Калужанам рассказали о защите персональных данных

Международный день защиты персональных данных отмечают сегодня, 28 января в России. Именно 28 января 1981 года была подписания Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».

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