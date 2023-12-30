Полицейские Севастополя задержали криминального курьера

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Севастополю в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в хищении денег по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
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