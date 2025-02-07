Покупать доллары или нет – какие события могут повлиять на курс рубля Евгения КомароваКурс рубля показывает укрепление поднимая вопросы, стоит ли сейчас покупать доллары и какие события отразятся на российской валюте.
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