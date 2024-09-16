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Русский Днепропетровск

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«В спину плюют. Смотрят подозрительно, с насмешками», – жена ВСУшника

Павел Бадаев 15 сентября 2024 г., 18:34   «Благодарность» одесситов ВСУшникам столь велика (например, исчисляется десятками сожженных машин), что оккупанты решили мирных граждан, как говорится, догнать и к любви принудить.

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