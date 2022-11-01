Военное обозрение

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Производитель турецкого ОБТ Altay снова испытывает проблемы с двигателями для первой партии танков

Производитель турецкого ОБТ Altay снова испытывает проблемы с двигателями для первой партии танков

Турецкий основной боевой танк Altay снова столкнулся с трудностями, поставка первых серийных танков может не состояться по причине отсутствия двигателей и трансмиссии.

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