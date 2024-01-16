В Сибири создали установку для нейтрализации неприятных запахов от предприятий животноводства

Специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) Российской академии наук (РАН) создали установку для борьбы с неприятными запахами, исходящими от промышленных животноводческих предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии