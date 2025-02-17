Маск пошутил, что в США живёт множество получающих пособия вампиров

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск, также являющийся главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, пошутил про множество проживающих в стране вампиров, прокомментировав таким образом информацию о получающих на сегодняшний день пособия американцах.