В Томске сотрудница научно-исследовательского института и её супруг ожидают суда по обвинению в совершении мошенничества

Следователями СО ОМВД России по Советскому району г. Томска завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении мошенничества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх