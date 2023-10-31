Врач разработал онлайн-тест, способный предсказать продолжительность жизни

Мы все испытываем мрачное любопытство по поводу неизбежного: когда закончится наше время на земле? Однако не так давно специалист по долголетию, Доктор Пол Сэвидж, предложил потенциальное решение данной проблемы.
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